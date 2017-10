Dimiteix el president de la Curva Nord després de ser citat per la policia pels atacs dels ultres del 9 d'Octubre

El president de la Curva Nord –un dels col·lectius ultres que anima el València CF– ha dimitit del seu càrrec aquest mateix dilluns segons ha informat el líder del grup a través d'un comunicat oficial. En el text, però, reconeix que hi va estar a la contramanifestació il·legal del 9 d'Octubre en què els ultres van agredir els manifestants convocats per la Comissió 9 d'Octubre. En eixe sentit, també admet que té un requeriment policial i de la Fiscalia, però nega que participara de les agressions físiques.

La seua renúncia és "ferma i irrevocable" i ve motivada per la citació de la policia i la Fiscalia, tal com el president reconeix. És per això que, per tal que la imatge i la finalitat de la Curva Nord no es vegen afectades per la seua situació, dimiteix del càrrec.

Cal recordar que fins a aquest dimecres han estat nou les persones detingudes per la Policia Nacional. La Fiscalia té oberta a hores d'ara una investigació sobre els atacs ultres que van tindre lloc el passat 9 d'Octubre. Així mateix, Moviment contra la Intolerància va denunciar aquest dilluns davant la Fiscalia els atacs d'odi que es van produir durant la Diada del País Valencià