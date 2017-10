España 2000 assetja Mónica Oltra amb una concentració a les portes de la seua casa

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, va patir en la nit de dimecres un escarni en la seua casa protagonitzat pel grup d'extrema dreta España 2000. Segons va compartir el partit ultra a través de les seues xarxes socials, al voltant d'una desena de persones es van concentrar a les portes de la casa de la número dos del Consell per a retreure-li la posició de Compromís respecte del procés sobiranista de Catalunya.

En el vídeo es veu com una desena de persones van intimidar la líder de Compromís, agrupant-se davant del seu domicili mentre corejaven càntics de 'Visca Espanya' i portaven una pancarta a favor de la unitat d'Espanya. Anaven encaputxats i amb les cares cobertes amb màscares.

L'acció intimidatòria va ser retransmesa en directe través del Facebook del partit d'extrema dreta Espanya 2000 València sota el títol 'Escarni a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana per Compromís, partit polític que dóna suport als PaÏsos Catalans'.

Segons ha assenyalat aquest matí l'alcalde de València i company de coalició d'Oltra, Joan Ribó, en declaracions a la Cadena Ser, la vicepresidenta es troba "malament, commocionada i escandalitzada" perquè coses així puguen "ocórrer a València". Al seu judici, aquest succés és preocupant perquè suposa "una vulneració de drets constitucionals".

Així mateix, Ribó ha recordat que aquest no és un fet aïllat, ja que fa 10 dies, el passat 9 d'octubre, un grup de persones d'extrema dreta van agredir els participants de la tradicional manifestació de la Diada del País Valencià. De moment, hi ha almenys 12 detinguts per aquestes agressions.

L'alcalde de València ha dit que és "important" controlar aquestes bandes. Per açò, ha demanat al delegat del govern espanyol que prenga mesures "urgentment". "És important que els delictes d'odi es tracten a nivell judicial perquè no és solament una qüestió policial", sosté Joan Ribó.