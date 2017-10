Interagrupació de Falles ratifica el seu president després de participar en la manifestació ultra del 9 d'Octubre

Interagrupació de Falles de València ha ratificat el seu president, Jesús Hernández Motes, per al que resta de legislatura després de la polèmica sorgida per la seua assistència a la mobilització ultra convocada contra la manifestació autoritzada la vesprada del 9 d'Octubre, on un grup d'extrema dreta va protagonitzar incidents violents.

Hernández Motes va donar explicacions d'aquesta assistència i va posar el seu càrrec a la disposició de l'entitat en la reunió celebrada al casal de la comissió de Sagunt-Pare Urbà, on van assitir 21 agrupacions en la nit d'aquest dimecres . Els presidents de les falles el van ratificar per "àmplia majoria", segons ha informat la Interagrupació en un comunicat.

Sobre aquest tema, han condemnat "com a entitat apolítica i democràtica formada exclusivament per fallers qualsevol tipus de violència o agressió física o verbal" i han confiat que la justícia "actue enèrgicament sobre tot aquell que la practique". Així mateix, han condemnat "la campanya de desprestigi, assetjament i linxament patida pel president de la Interagrupación, Jesús Hernández, i pel vicepresident primer, Pedro Pons". Cal recordar, però, que tres dies després de la Diada del Pais Valencià, el secretari de la Interagrupació va dimitir del seu càrrec com a mesura de protesta per la presència del president en la manifestació ultra des d'on es van produir agressions per les quals s'han detingut fins ara tretze persones.

Així mateix, han assenyalat que com ja han manifestat en altres ocasions "segueix intacta la nostra predisposició al diàleg amb les institucions i els seus representants amb la finalitat de construir ponts sempre en benefici de la festa de les falles".

Mesures de seguretat en Falles

D'altra banda, han recordat que l'11 d'octubre representants de la directiva de la Interagrupació es van reunir en "un ambient de cordialitat" amb el subdelegat del Govern, José Vicente Herrera, per a mostrar-li "la seua inquietud davant les mesures de seguretat a adoptar durant la setmana fallera que poden afectar no solament la ubicació de determinades falles, sinó el desenvolupament d'algunes activitats de gran repercussió social".

Igualment, se li va traslladar "la preocupació existent" davant la responsabilitat que ha d'assumir el president de falla a l'hora d'organitzar actes pirotècnics per a intentar, sempre dins de la legalitat vigent, "reduir o suavitzar eixa responsabilitat que dificulta en molts casos la celebració d'aquest tipus d'activitats".