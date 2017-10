La meitat de les obres que comprarà l'IVAM enguany pertanyen a dones artistes

El Consell Rector de l'IVAM, presidit pel secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, ha aprovat l'adquisició d'obres de 26 artistes, 13 de dones i 13 d'homes, cosa que suposa una aposta important per enriquir la col·lecció. Es tracta tant de treballs d'artistes locals com estatals i internacionals que han comptat amb el dictamen favorable previ del consell assessor.

L'IVAM destina 583.000 euros a la compra de pintures, dibuixos, escultures, fotografies, vídeos, videoinstal·lacions o instal·lacions d'una llarga llista de professionals: José Luis Alexanco (Madrid, 1942), ANZO (Utiel, 1931 - València, 2006), Xavier Arenós (Vila-real, 1968), Nadia Benchallal (Orthez, França, 1963), Monika Buch (València, 1936), Pepe Espaliú (Còrdova, 1955-93), Carmela García (Lanzarote, 1964), Dora García (Valladolid, 1965), Daniel G. Andújar (Almoradí, 1966), Joana Hadjithomas i Khalil Joreige (Beirut, Líban, 1969), Rula Halawani (Jerusalem, 1964), Gülsün Karamustafa (Ankara, Turquia, 1946), Chema López (Albacete, 1969), Rogelio López Cuenca (Nerja, 1959), Elo Vega (Huelva, 1967), Ángeles Marco (València, 1947-2008), Rosell Meseguer (Orihuela, 1976), Nico Munuera (Llorca, 1974), Francesc Ruiz (Barcelona, 1971), Zineb Sedira (París, 1963), Eusebio Sempere (Onil, 1923-1985), Soledad Sevilla (València, 1944), Ahlam Shibli (Arab al-Shibli, Palestina, 1970), Adrián Torres (València, 1982) i José María Yturralde (Conca, 1942) .

"Les compres han estat molt mesurades i pensades durant mesos perquè siguen coherents amb la línia expositiva i museística de l'IVAM i per a tractar d'enriquir al màxim la nostra col·lecció", ha subratllat el director. Segons José Miguel G. Cortés, "la meitat de les obres que comprem enguany són de dones artistes, perquè tenim un compromís decidit per enfortir la seua presència en la col·lecció. Creiem que som un dels pocs museus a Espanya que estem duent a terme aquesta mesura".

El Consell Rector de l'IVAM, presidit pel secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona / IVAM

A més d'apostar per la paritat, amb les adquisicions d'enguany, l'IVAM dóna suport a creadors valencians actuals, com ara Xavier Arenós, Daniel G. Andújar, Chema López, Rosell Meseguer, Nico Munuera o Adrián Torres, i contribueix a l'activació del mercat artístic local. Així mateix, completa els seus fons amb obres representatives d'artistes valencians fonamentals en el relat de la història de l'art espanyol: Anzo, Ángeles Marco, Monika Buch, Soledad Sevilla i José Maria Yturralde.

Cal destacar la compra d'una escultura-mòbil d'Eusebio Sempere, un dels artistes alacantins més reconeguts a escala internacional, precursor de l'art cinètic a Espanya, que afig la seua faceta escultòrica als fons del museu, on ja estaven representats els seus importantíssims relleus lluminosos i guaixos.

Les adquisicions compleixen també un altre dels objectius del museu d'incloure-hi artistes imprescindibles absents de la col·lecció, com Pepe Espaliú, o altres dels quals comptaven amb poca obra representativa, com ara José Luis Alexanco.

L'IVAM manté, a més, l'objectiu d'obrir-se a la producció artística del Mediterrani, amb la incorporació d'obres dels recentment guardonats amb el Premi Marcel Duchamp Joana Hadjithomas i Khalil Joreige, o de quatre artistes presents en l'exposició 'En rebel·lia. Narracions femenines en el món àrab': Nadia Benchallal, Rula Halawani, Ahlam Shibli o Zineb Sedira, juntament amb els dibuixos de la pintora turca Gülsün Karamustafa.

D'altra banda, s'aposta perquè la col·lecció funcione com a memòria de la seua activitat incorporant treballs realitzats expressament per al museu, que s'han exhibit en la galeria 6, com els de Dora García, Rogelio López Cuenca o Carmela García, o els que s'emmarquen en el programa IVAM Produeix, com els d'Adrián Torres.

Per últim, cal subratllar l'empenta de l'IVAM per a reforçar els eixos entorn dels quals s'organitza la col·lecció, principalment el de la realitat i les seues cròniques, amb la reflexió sobre les fotografies identificatives i l'al·lusió als anys de plom italians de Chema López o el projecte sobre l'especulació immobiliària i la corrupció de Daniel G. Andújar; les mitologies individuals, amb l'exploració poètica dels significats de l'emigració i l'exili de Zineb Sedira o l'experimentació escultòrica d'Ángeles Marco, i les cartografies urbanes, amb l'estudi de la producció d'historietes al Marroc i maneres de circulació de Francesc Ruiz, l'exploració de la memòria i la presència de les comunitats de lesbianes a València de Carmela García o la investigació sobre els límits de la ciutat a través de la pintura de Nico Munuera.