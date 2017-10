Oltra, sobre l'acte d'España 2000 al Puig: "A 700 metres de distància? Doctors té l'Església"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha qüestionat les mesures que adoptarà la Delegació del govern davant la convocatòria feta per l'organització de la ultradreta España 2000 aquest diumenge 29 d'octubre al Puig en coincidència amb el tradicional Aplec del Puig. "Vull pensar que la Delegació del govern farà tot el que ha de fer per a garantir no sols la seguretat, sinó també la llibertat d'unes persones que fa dècades que defensen de manera pacífica i sense clavar-se amb ningú les seues idees i l'autogovern dels valencians i no siguen agredits com va passar el 9 d'Octubre. Espere que no hi vaja ningú a molestar-los, cridar-los i molt menys a agredir-los", ha demanat la portaveu del Consell.

Oltra ha tractat de mostrar-se prudent a l'hora de pronunciar-se sobre el dispositiu que desplegarà la Delegació, dirigida per Juan Carlos Moragues, però sí que ha deixat entreveure que no li semblava adequada la distància establida entre el lloc on se celebrarà l'Aplec i l'espai triat per España 2000. "Espere que la Delegació del Govern ho tinga controlat; a 700 metres de distància? Doctors té l'Esglèsia, perquè és competència de la Delegació i no nostra", ha dit.

Oltra ha insistit que l'obligació dels poders públics és garantir que la ciutadania puga exercir els seus drets amb total llibertat i normalitat. En aquest sentit, ha dit que l'article 21 de la Constitució espanyola sobre el dret de reunió pacífica "és molt important", però també ha lamentat que alguns l'utilitzen com a frau de llei per a "tractar que no es puga reunir i manifestar una altra gent de forma pacífica". "No es pot amparar en l'article 21 una convocatòria que vol impedir que un altre s'expresse, que és el que va passar el 9 d'Octubre". Oltra ha recordat que la manifestació que defensava el 'Sí al valencià' estava convocada i tenia la corresponent autorització i que l'altra, no.