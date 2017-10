La seu de la Federació de Bandes no estarà a temps per a les celebracions del 50é aniversari

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) no podrà celebrar, com estava previst, el seu cinquanté aniversari a la Casa de la Música de la ciutat de València. L'ens federatiu haurà d'esperar més enllà del 2018 per a poder traslladar-se a unes oficines de manera definitiva. Més d'un any després que s'anunciara la rehabilitació de l'antiga alqueria de Julià, una construcció situada entre els carrers de la Democràcia, de Velázquez i el passeig de la Petxina del cap i casal, les obres encara no han començat perquè falta la llicència d'obra que ha d'expedir l'Ajuntament de València.

La FSMCV va celebrar el passat diumenge 29 d'octubre la 49a Assemblea General a Elda (el Vinalopó Mitjà), on es va fer balanç de la gestió de Pedro Rodríguez i el seu equip al capdavant de l'ens durant l'últim any. L'acte, a més a més, va servir per a lliurar els Premis Euterpe i anunciar els diferents esdeveniments que han de marcar l'agenda del 2018, any en què la federació complirà cinc dècades d'història, ja que el 31 de març de 1968 un total de 64 directius que representaven 22 societats musicals van signar a Llíria el naixement de la FSMCV.

Durant l'Assemblea, es va anunciar que, entre els actes destacats d'aquest 50 aniversari, la federació ha plantejat als seus membres el repte de batre fins a tres rècords Guinness, d'un dels quals, el passat diumenge, a Elda, ja es va fer un tast, ja que 18 bandes de música van fer una desfilada pels carrers del municipi amb la participació d'un miler de músics.

Tres rècords Guinness difícils però factibles

Els tres reptes que pretén superar la FSMCV tindran lloc al llarg del País Valencià. El 21 d'abril, a Castelló de la Plana i el 28 del mateix mes, a Alacant, la federació vol batre el rècord Guinness de la classe de música més multitudinària, una xifra situada al voltant dels 2.400 alumnes actualment. Per a trencar eixa barrera, l'ens federatiu posarà davant dels músics federats que vulguen participar els docents i creadors de Soundcool, Jorge Sastre i Adolf Murillo, per a fer una classe sobre el sistema d'educació musical i creació cooperativa.

El següent objectiu serà fer el passacarrer més nombrós per a entrar en el rècord Guinness. Actualment, en la desfilada més gran han participat fins a 130 bandes de música, una xifra que "no serà fàcil" de superar, reconeix a Diari La Veu el president de la FSMCV, Pedro Rodríguez. Ara bé, apunta el responsable que, tenint en compte el nombre de músics i les societats musicals federades –547 societats musicals que abracen 40.000 músics i 60.000 educands–, "podrem batre'l", reconeix, i establir un nou màxim de formacions bandístiques en desfilada pels carrers de València el 26 de maig, ciutat amb qui des de la FSMCV ja s'ha començat a treballar per a aconseguir els permisos i perfilar el desenvolupament de l'esdeveniment.

Finalment, un dels objectius més ambiciosos serà el de crear la banda de música més gran del món durant la vesprada del 26 de maig. L'objectiu és superar els 20.000 músics que van integrar la banda de música més gran del món dins d'un camp de futbol, una fita que entrà entre els rècords Guinness a Noruega. Les converses amb el València CF, segons raona Rodríguez, ja han començat perquè la gran formació valenciana actue dins del Mestalla. Això no obstant, la federació està treballant per a batre altres rècords com el d'integrar el grup més gran de percussió, el de clarinets o el major ensemble de flautes.

Aquestes accions que ha plantejat l'actual junta directiva de la federació no pretenen res més que "fer coses que donen més repercussió" en aquest any de celebració, diu el president. En aquest sentit, apunta que l'anunci de voler batre tres rècords Guinness, com a mínim, ja va tindre un ressò mediàtic considerable.

A banda d'aquests actes, durant el 2018, la FSMCV ha programat dos col·loquis amb la premsa: un al voltant de l'educació i un altre per a avaluar el suport que donen els diferents representants públics al col·lectiu. L'associació participarà en un congrés d'educació musical en juny i celebrarà diferents concerts amb les unitats artístiques de la Federació.

50 anys sense seu fixa

Des del passat 10 de setembre, la Federació de Societats Musicals està celebrant activitats al voltant de l'efemèride. No obstant això, l'acte central dels 50 aniversari de la FSMCV tindrà lloc el 31 de març a l'Ateneu Mercantil de València, un esdeveniment que s'havia de celebrar a les noves instal·lacions de l'alqueria de Julià que suposadament anaven a allotjar la Casa de la Música, tal com es va anunciar el passat 13 de juliol de 2016.

Tot i que la federació compta amb unes oficines al carrer de Sorní de València, el col·lectiu havia fet servir fins fa poc algunes de les sales del Palau de les Arts per a celebrar activitats o cursos de formació que organitza l'ens. Així, quan el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de València, Joan Ribó; i el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, van presentar el projecte, Rodríguez ja va deixar clara la postura de la FSMCV de deixar les Arts, perquè "per espai i necessitats, les Arts no contemplaven cap ubicació que satisfera les nostres necessitats”, va dir Rodríguez en juliol del 2016.

L'Alqueria de Julià és propietat de Bankia, però l'entitat bancària havia insistit en els últims anys que el consistori comprara l'edifici a través d'una expropiació o amb una permuta. Tanmateix, l'Ajuntament adduïa que el barri de Nous Moles ja tenia cobertes les necessitats dotacionals i tampoc no es podia fer càrrec de les despeses de les obres de rehabilitació. El 13 de juliol de 2016 es feia l'anunci que finalment Bankia assumiria les factures de la intervenció i l'edifici es convertiria en un projecte cultural sota el nom de Casa de la Música que allotjaria la seu de la Federació de Societats Musicals.

La inauguració estava prevista per al proper 2018 i ha esdevingut un dels actes més destacats del 50 aniversari de la FSMCV. La Casa de la Música comptaria amb sales, aules, oficines i un saló multiusos en el soterrani que serviria per a poder fer les assembles generals i els assajos de les unitats artístiques que formen part de l'ens federatiu. Tanmateix, més d'un any després i a pocs mesos de començar l'any 2018, la federació no té data per a la inauguració, reconeix Pedro Rodríguez a aquest diari. Les obres de remodelació i recuperació de l'edifici –que va ser declarat BIC en el 2007– van rebre el vistiplau de la conselleria competent, però hi ha problemes amb la llicència d'obres i d'obertura, ja que les obres "no han començat", es lamenta Rodríguez, perquè a hores d'ara l'Ajuntament de València no ha expedit la llicència d'obres.