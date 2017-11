Ni carpes ni lleons: 'L'espectacle més gran del món' reclama la pista central del teatre

El circ, en ple segle XXI, continua arribant als pobles, omplint places i invitant a mirar el cel o l'escenari. Quan s'instal·la a la ciutat, el reclam ja no és un cotxe que arrossega una gavia on s'exhibeix un lleó. L'espectacle més gran del món, definició amb què va explicar el circ a través de la gran pantalla Cecil B. DeMille, no necessita de carpes, ni d'animals ensinistrats per a engalipar l'atenció del públic. El circ, el modern o, si més no, el de factura actual, reclama l'atenció que mereix i rebutja la imatge col·lectiva d'Ángel Cristo clavant el cap dins la gargamella d'un felí. "Totes les setmanes es veu molt de circ, sobretot en els espectacles de carrer, però, a l'hora de programar-lo dins d'un teatre, és més difícil", explica la gerent de l'Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), Maria Ferrer.

Des del 2011, el col·lectiu que aglutina bona part dels professionals valencians del circ exerceix d'interlocutor davant l'administració per a establir acords on aquest tinga presència als festivals, fires i mostres valencianes, però també perquè les programacions d'arts escèniques públiques del País Valencià incloguen espectacles de circ. L'APCCV està integrada per al voltant de cinquanta companyies valencianes que celebrarà la primera gala del sector al Teatre Principal durant la Nit del Circ Valencià el proper 18 de novembre.

La vetlada servirà per a fer una mostra de les diverses disciplines que formen part del circ i que compten amb professionals i companyies valencianes que treballen els malabars, el contorsionisme, el trapeci, el circ aeri o el clown. "Farem perquè represente un poquet de cadascuna de les disciplines que hi ha al circ", recorda Ferrer, on artistes i companyies com The Troupers, Patrícia Pardo, Lucas Locus, Federico Menini El Fedito, Cia Aérea Teatro, Bot Project, Angela Saez, Luna y Panorama de los Insectos, Roge Magdaleno, Julia Saez, La Círtrica i Dino oferiran tastos de les seues disciplines circenses damunt de l'escenari del teatre del carrer de les Barques del cap i casal.

Algunes de les disciplines del circ ja tenen una presència indefugible en festivals valencians que prenen el carrer –Tercera Setmana, el Mim de Sueca, etc.–, així com festivals específics com Circarte a Alacant, Valencirc o VoraMar a la ciutat de València. També té presència a la Mostra de Teatre d'Alcoi i a alguns teatres, com ara el Principal d'Alacant, que dirigeix el dramaturg Francesc Sanguino, Aquest darrer programa circ, "però a València i a Castelló és més difícil", es lamenta la responsable del col·lectiu professional.

L'èxit del clown és inqüestionable, però "tot el que siga circ contemporani o més actual és més difícil de programar ací, encara que moltes companyies valencianes les programen molt fora, a l'Estat i a Europa, però ací no o costa molt programar-les", raona. Per això, la Nit del Circ Valencià vol posar la primera pedra perquè cresca una futura fira específica de circ d'àmbit autonòmic, però, a curt termini, la gala serveix per a reclamar el teatre com a lloc òptim per a fer circ. Cal exigir la caixa escènica com a pista central d'un circ sense carpa, perquè es pot fer dins del teatre, sosté Maria Ferrer. Ara bé, alerta que la majoria d'espais "no estan preparats per a acollir circ i, per tant, no s'atreveixen".

No a les feres

L'APCCV s'oposa al circ amb feres ensinistrades. Cal entendre'l com un art escènic "sense explotació humana o animal exhibit a carpes, teatres, sales o places", recorda l'associació. Tot i això, l'imaginari col·lectiu majoritari relaciona el circ amb les carpes, el lleó o l'elefant. "Això ens afecta", afirma Ferrer; "nosaltres no estem a favor del circ amb animals, però sí que és cert que la gent té la concepció del circ de carpa, antic i amb animals, però a poc a poc es va obrint la ment", sosté; això és, si més no, resultat d'altres models de circ d'èxit, com ara els espectacles del Cirque du Soleil –"punter per haver introduït altres modalitats dins del circ", afegeix Maria Ferrer–, i a casa nostra pel fet que el circ isca al carrer i qualsevol públic puga gaudir d'ell, explica. Ara bé, la concepció, no és només una imatge en la retina dels valencians, sinó que és a a nivell mundial.

Una nit al circ

El proper 18 de novembre, el Teatre Principal serà l'epicentre del circ valencià, que mostrarà múscul durant la Nit del Circ Valencià. La gala vol promocionar el circ i, alhora, dignificar i contribuir a la professionalització del sector i dels artistes i companyies del circ valencià; donar visibilitat als espectacles de qualitat creats i produïts al País Valencià, cohesionar el sector i mostrar l’enorme potencial del circ en tots els seus vessants perquè puga rebre l’atenció que li correspon dins del món cultural valencià.

La crida, però, a passar una nit al circ, la fan extensiva a tot el sector, als mitjans de comunicació, a les personalitats públiques i institucionals i al públic general per a compartir i gaudir d'espectacles de circ valencià. La vetlada tindrà tres parts: espectacles de carrer a la plaça de l'Ajuntament (17.30 hores); una conferència sobre el circ valencià com a art escènica important dins de la cultura valenciana (19 hores), i una gala de números de circ que mostra les diferents disciplines dins d'un espai teatral (20.30 hores).