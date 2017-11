2018: l'any en què el CADA d'Alcoi es convertirà en subseu de l'IVAM

Després de quasi un any des que el govern autonòmic va comunicar la intenció que el Centre d'Art d'Alcoi (CADA) es convertira en subseu de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), el president de la Generalitat, Ximo Puig, va assegurar, aquest dimarts 31 d'octubre, que "el 2018 serà el gran moment del CADA d'Alcoi i també de la cultura al País Valencià", ja que serà l'any vinent quan per fi es materialitze aquest projecte museístic a les comarques centrals.

Aquest missatge s'ha produït durant la signatura de l'acord previ al conveni amb el qual es guiarà la col·laboració a tres bandes formada per la Generalitat i en què hi participen la Conselleria de Cultura mitjançant l'IVAM, l'Ajuntament d'Alcoi i la Fundació de la CAM, propietària de l'edifici. Cal recordar que aquest immoble, de principis del segle XX i de projecció modernista, va ser adquirit i inaugurat com a centre d'art per la CAM l'any 2010 i va tancar les seues portes l'any següent com a conseqüència de la crisi de l'entitat financera que va acabar propiciant la seua desaparició i que posteriorment va ser comprada pel Banc Sabadell. Des d'aleshores ha romàs tancat i sense cap activitat.

Així, en aquest protocol s'han establert aspectes com les obres de condicionament necessàries per tal que se'n puga fer ús amb les màximes garanties de qualitat o que les despeses que se'n deriven aniran a càrrec de la Fundació de la CAM. També s'han definit els espais amb què comptarà cada institució participant en el projecte. La Fundació gestionarà la planta baixa amb "vocació pública", va assegurar el seu president, Luis Boyer. "Volem compartir tot el fons que tenim en lloc de tindre'l guardat perquè no es faça malbé a un magatzem i així donar-li una potencialitat", va explicar Boyer, qui va afegir que "no tenim res a envejar a cap altre centre museístic d'altres punts d'Espanya".

La primera planta serà la que complirà les funcions de subseu de l'IVAM. Aquesta s'alimentarà dels fons artístics propis del museu d'art modern, que es trobaran exposats al CADA de manera permanent i també hi haurà exposicions temporals, tant d'artistes ja consolidats com també de joves creadors. Per a fer realitat açò, la Conselleria de Cultura destinarà 400.000 euros que ja es troben reflectits als Pressupostos. "Donar-li la vida que es mereix a aquest espai és importantíssim per a nosaltres", va assegurar el Conseller de Cultura, Vicent Marzà, que recordava que açò respon a "l'objectiu que tenim marcat de territorialitzar la cultura i garantir el seu accés a tot el País Valencià". Ressaltava Marzà també que el fet d'haver arribat a aquest acord "demostra que la col·laboració interinstitucional és allò que realment fa avançar en qüestions que van caure en l'oblit i que ara poden renàixer".

Per últim, la segona planta és la que correspon a l'Ajuntament d'Alcoi i estarà equipada amb les últimes tecnologies centrades en la creació i en la formació de disciplines com el videoart i altres tendències d'art contemporani. A més, també comptarà amb un gran saló d'actes. L'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, va expressar que "hui fem realitat una necessitat que tenia la ciutat i també el País Valencià i és un projecte de descentralització i vertebració que aposta per tots els territoris d'un país tan ric i plural com és el nostre".

Per a finalitzar els parlaments posteriors a aquesta signatura, Ximo Puig va apuntar que l'IVAM és un dels millors centres d'art contemporani que hi ha a Europa i que "després dels mals moments que ha passat, com altres institucions valencianes, volem que torne a ser una gran referència cultural". A més, la posada en marxa del CADA com a subseu de l'IVAM suposa "crear un centre de vida per a que la ciutadania puga gaudir de l'art, la difusió cultural i participar directament en ella", segons el president de la Generalitat.