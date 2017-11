València celebra la Festa de l'Abella Urbana

La regidoria de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de València ha organitzat la segona edició de les Jornades d'Apicultura Urbana, que tindran lloc demà i passat, 3 i 4 de novembre, al complex municipal La Petxina. Aquesta trobada es completarà amb la Festa de l'Abella Urbana, que se celebrarà dissabte al matí als Jardins del Reial. Tot això amb la intenció d'aprofundir en la investigació dels beneficis que ens aporten les abelles i com les ciutats poden ser un entorn favorable per al seu desenvolupament, així com conscienciar de la necessitat de cuidar-les i protegir-les.

La II Jornada Tècnica d'Apicultura Urbana es planteja com una ampliació de la celebrada l'any passat. La trobada, que començarà demà a les 9 del matí, està organitzada en tres blocs temàtics: 'Cap a una apicultura ecològica i mediambiental', 'Recuperació d'eixams' i 'Apicultura urbana'.

Aquestes sessions tècniques es complementaran amb l'esdeveniment lúdic i d'oci de dissabte, adreçat a un públic familiar i que comptarà amb activitats per a totes les edats, com ara un mercat de productors del sector apícola i d'organitzacions relacionades, visites guiades a l'exposició 'Mel del Museu' i a l'apiari municipal instal·lat al Museu de Ciències Naturals, un tast de mels a càrrec de l'apicultor Carles Barberá, tallers infantils i familiars, concurs de dibuix o contacontes.

La regidora delegada de Parcs i Jardins, Pilar Soriano, ha explicat hui que "les abelles conviuen amb les persones no solament en mitjans rurals sinó que també ho fan en mitjans urbans" i ha recordat que "els parcs i jardins de les ciutats alberguen una important biodiversitat i en ella les abelles troben recer i aliment".

A més, Soriano ha destacat que "la seua presència no genera cap perill per a la ciutadania, ja que les abelles no interaccionen amb les persones tret que siguen molestades o se senten amenaçades". Per això, ha manifestat que "és necessari donar a conéixer la labor de les abelles en la nostra ciutat, perquè la ciutadania les perceba com a elements essencials de l'ecosistema urbà, sense pors ni temors, com uns veïns més".

Ciutat amiga de les abelles

Amb aquestes jornades tècniques i festives, l'Ajuntament de València pretén acostar l'apicultura urbana a la ciutadania. En paraules de Soriano, "són dos dies per a intentar explicar com seria un món sense abelles i què podem fer perquè açò no s'arribe a produir. Dos dies per a explicar per què cal protegir-les. En definitiva, dos dies per a pol·linitzar la nostra vida quotidiana".

Aquestes accions s'emmarquen dins de l'activitat que duu a terme l'Observatori Municipal de l'Arbre de la ciutat. València, que vol esdevenir "amiga de les abelles" i una de les ciutats de referència en l'apicultura urbana, ja té el seu apiari municipal, així com un Consell Assessor d'Apicultura Urbana i, en procés, una ordenança municipal per a la possessió d'abellars urbans d'autoconsum.