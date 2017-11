Diari La Veu se suma al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Diari La Veu s'ha sumat al Pacte contra la Violència de Gènere i el Masclisme, presentat en societat el passat 18 de setembre i subscrit per tots els partits polítics amb representació a les Corts, així com per sindicats, entitats i col·lectius socials. El Consell va posar en marxa la campanya Sumat Al Pacte perquè totes les persones i entitats que vulguen firmen el seu compromís amb la iniciativa.

Entre les quasi 6.000 entitats i particulars que han firmat el pacte s'hi troba el diari editat per Edicions La Veu del País Valencià S.C.V., que vol mostrar així el seu compromís amb la lluita contra la violència contra les dones i masclista i la seua voluntat per ajudar a conscienciar d'aquesta xacra social. En el seu ànim per fomentar la igualtat entre homes i dones, l'empresa editora de Diari La Veu compta, a més, amb un pla d'igualtat entre els seus treballadors.

Pel que fa al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, la proposta s'estructura en cinc eixos estratègics que agrupen 293 mesures subdividides en 21 objectius. Entre aquestes hi ha algunes que fan referència als mitjans de comunicació. En aquest apartat s'inclou la creació d'un codi deontològic obligatori per als mitjans de comunicació sobre el tractament informatiu de la violència contra les dones per a així tractar d'assegurar la perspectiva de gènere i la promoció de la igualtat en els continguts audiovisuals i les campanyes transversals en matèria d'igualtat als mitjans públics audiovisuals de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals.

Així mateix, l'Observatori de Publicitat No Sexista elaborarà una guia de bones pràctiques i una llista de males pràctiques per a evitar la normalització de pautes que configuren la violència sexual des dels mitjans de comunicació i un informe propi, amb caràcter anual, sobre les denúncies rebudes i actuacions realitzades tant en l'àmbit del mitjans de comunicació social com en qualsevol format derivat de les tecnologies actuals.