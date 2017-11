Puig destaca que la manifestació pel finançament "no es fa contra ningú" i confia que serà "una explosió de valencianisme"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres que la manifestació que se celebrarà dissabte 18 de novembre a València per un finançament just "serà una explosió de valencianisme positiu integrador que no va contra ningú". El cap del Consell ha fet aquestes declaracions en ser preguntat per què espera de la manifestació del pròxim dissabte, convocada pels sindicats i a la qual s'han adherit patronal, entitats i partits polítics, excepte el PPCV. Cs, per la seua banda, s'està replantejant no assistir si es "desvirtua el missatge" unitari.

"Espere que molts valencians i valencianes acudisquen a una festa per la reivindicació democràtica de tindre els mateixos drets que la resta d'espanyols", ha manifestat, però ha insistit que la manifestació "no es fa contra ningú, sinó per la igualtat, pel poble valencià, perquè puguem tindre treball i benestar, que és el que volem per a una societat avançada".

En aquesta línia, ha recalcat que hi ha "molts llocs de treball en joc", mentre que amb un finançament adequat tindríem més ocupacions i ha apuntat que aquest és un "bon moment econòmic" i amb recursos "podrem actuar més i millor sobre la innovació, economia i medi ambient i el benestar".

Per la seua banda, el portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, ha animat aquest dimecres a mobilitzar-se per la que els socialistes consideren "una reivindicació justa, de tot un poble assenyat que l'única cosa que vol és que se'l tracte amb igualtat, ni més ni menys". La cita del dissabte 18 de novembre és "una manifestació convocada des del sentit comú, una reivindicació que respon al 'trellat' dels valencians i valencianes, que el que volem és continuar construint un projecte conjunt d'Estat, en el qual tots tinguem cabuda, però on també les reivindicacions dels valencians i valencianes no solament s'escolten, sinó que s'atenguen", ha afegit el també president de la Diputació de València. "És clau que aprofitem el moment històric que vivim per a aconseguir allò que per dret ens correspon als valencians", ha apuntat.

El dirigent socialista ha assenyalat que no es pot "consentir que la negativa del govern central a establir un model del sistema de finançament just llaste el creixement econòmic i social". Rodríguez ha destacat també el paper del president de la Generalitat, Ximo Puig, clau, segons ha dit, per a "visibilitzar el problema valencià". "Ja ningú ho qüestiona i empresaris, sindicats i bona part de la societat civil valenciana està unida davant el clam de la necessitat d'un finançament just", ha explicat en un comunicat.