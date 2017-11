Joan Fuster i Miguel Hernández per a celebrar el Dia del Llibre valencià

La direcció general del Llibre convertirà el Dia del Llibre valencià, que se celebra el 20 de novembre, en una festa que anirà més enllà de l'acte de lliurament dels premis als llibres millor editats i a les llibreries demà a Sant Miquel dels Reis. L'objectiu dels guardons, que es van crear en 2013, és propiciar una millora en l'àmbit del llibre, així com incentivar iniciatives i activitats dels llibreters que contribuïsquen a la difusió del llibre i dels hàbits de cultura.

La seu de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha programat recitals de poemes de Joan Fuster i Miguel Hernández en homenatge a aquests dos escriptors, ja que enguany es commemoren els 25 i els 75 anys de la seua mort, respectivament.

El primer d'ells, amb el títol 'Joan Fuster, un valencià de Sueca i altres poetes amics', anirà a càrrec de Vicent Camps i comptarà amb dues sessions per a grups els dies 20 i 21 de novembre. El segon d'ells, que té per títol 'Cartas a Miguel', serà realitzat per la Nona Teatre i també tindrà dues sessions per a grups els dies 23 i 24.

Els recitals van dirigits als grups que prèviament han concertat una visita: estudiants d'ESO i cicles formatius, Batxillerat, escoles d'adults, associacions culturals i clubs de lectura. El divendres, dia 24 de novembre, a les 19 hores s'oferirà un recital de Miguel Hernández obert al públic sense reserva prèvia.

La visita inclou un recorregut pel Monestir de San Miguel dels Reis i per les exposicions que estan obertes en aquests moments, una d'elles dedicada al poeta Miguel Hernández amb un centenar de documents que guarda la Biblioteca Valenciana sobre la producció del poeta d'Oriola i altres publicacions que l'han tingut com a protagonista

L'altra exposició és sobre la premsa republicana que es publicava a València o al seu entorn durant la Guerra Civil espanyola i com els partits polítics, sindicats i els caps de l'exèrcit utilitzaven els mitjans de comunicació per a transmetre les consignes i les reflexions polítiques.

Les activitats que organitza la Biblioteca Valenciana estan orientades al món educatiu amb l'objectiu de promoure el coneixement i gaudi de la literatura i de la cultura escrita dins del Pla Valencià del Foment del Llibre i la Lectura Llegim Llegim Llegim.