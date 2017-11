Igualtat distribuirà als col·legis un vídeo per a explicar als xiquets què és la violència contra les dones

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha elaborat un vídeo per a explicar als xiquets què és la violència contra les dones i que té previst distribuir entre els centres escolars valencians perquè des de la infància siguen conscients del que són les agressions masclistes i que és una realitat que pateixen dones.

Així ho ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha indicat que la idea d'elaborar aquest vídeo va sorgir arran de la signatura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que va ser subscrit per les institucions i la societat civil valenciana com a instrument per a acabar amb els assassinats de dones a mans de les seues parelles o exparelles.

El vídeo, que té una durada aproximada d'un minut, ha sigut elaborat des de la Direcció General d'Infància i Adolescència, i està dirigit fonamentalment a l'alumnat d'Educació Primària i conta, en format d'animació, com els actes de violència contra la dona no es redueixen a quan un home insulta, pega o assassina a una dona, sinó que també s'evidencien en estereotips del dia a dia.

Així mateix, s'informa els xiquets sobre el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, i se'ls anima unir-se a ell, a través de la pàgina web www.sumatalpacte.com, a la qual ja s'han subscrit 6.731 persones i 583 entitats des de la seua engegada el passat mes de setembre.

Explicar què és la violència contra la dona a la infància suposa complir una de les 293 mesures amb les quals compta el Pacte, a través del qual la Conselleria es va comprometre a treballar per a educar els xiquets i adolescents en una societat igualitària i a identificar qualsevol tipus de violència que s'exercisca contra les dones pel fet de ser-ho.

Oltra ha destacat la necessitat de lluitar contra la presència de 'micromasclismes' en les aules, on "hi ha xiques que pateixen violències masclistes sense saber-ho i xics que agredeixen sense ser molt conscients del seu comportament". A més, ha advertit que si no es combaten aquestes actituds, "es contribueix a perpetuar, de forma subtil, estereotips de gènere, desigualtat i rols rígids com els que suposen que els esports i els videojocs són coses de xics o que les xiques són princeses que necessiten ser rescatades".

L'educació, al seu parer, és un instrument de primer ordre per a lluitar contra la violència de gènere, per la qual cosa des de la Conselleria es col·laborarà amb el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana perquè aquest vídeo estiga present en tots centres educatius de Primària.

El vídeo es va poder veure en l'acte que el Consell Escolar va celebrar per a commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, on van participar més de 150 persones, entre les quals hi havia 130 alumnes de Banyeres de Mariola, Algemesí, Gandia i Vila-real.

No em toques el WhatsApp

La Conselleria també compta, en el mes de novembre, amb la campanya d'activitats de sensibilització i amb tallers preventius de la violència de gènere i masclista especialment dirigits a alumnes de segon de l'ESO. Sota el lema 'No em toques el WhatsApp', enguany, aquestes activitats, compleixen la seua tercera edició.

Durant els tallers es treballen, a través de materials audiovisuals i dinàmiques participatives, les estratègies visibilitzadores del que són relacions sanes i relacions insanes i de control, així com la forma de prevenir-les, i també s'anima l'alumnat a realitzar els qüestionaris interactius que permeten identificar els micromasclismes quotidians que es poden trobar a les aules.

Aquests tallers i xarrades són impartits pels agents d'igualtat de la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i es desenvolupen al llarg del curs escolar en els centres educatius.