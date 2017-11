L'alcalde de Burjassot renuncia a posar un agent vinculat amb l'extremadreta de cap de policia

L'alcalde de Burjassot, Rafa García, va renunciar aquest dilluns a posar com a cap de la policia local Leopoldo Bonías, l'actual intendent en tercer rang de la policia local de València. Les intencions del primer edil socialista es van veure frustrades després que Compromís, el seu soci en el govern local, denunciara el passat divendres que l'agent que pretenia col·locar García havia estat condemnat per encanonar amb una pistola una tinent d'alcalde de Xirivella i tindre vincles amb l'extremadreta.

Aquest dilluns, Compromís i PSPV van mantindre una reunió per a abordar la decisió de l'alcalde de portar a comissió de serveis Bonías mentre el consistori duia endavant el procés selectiu per a ocupar la plaça d'intendent de la policia local. García, tal com va recollir aquest diari, ja tenia elaborat el Decret d'alcaldia per a efectuar el nomenament de l'agent. El document per a sol·licitar a l'Ajuntament de València la cessió del policia condemnat perquè assumira el nou càrrec a Burjassot tenia data d'1 de desembre. Això no obstant, després que els mitjans de comunicació es feren ressò del perfil de Bonías –condemnat pel TSJ per amenaces i professor de seguretats en l'empresa Levantina de Seguretat propietat de l'ultra José Luís Roberto–, Rafa García va desistir i Leopoldo Bonías "no vindrà en comissió de serveis" a Burjassot, ha assegurat la portaveu de Compromís al consistori, Lluna Àrias.

Rafa García va sostindre la seua postura afirmant que el nomenament de Bonías no era definitiu i que, en qualsevol cas, l'agent venia en comissió de serveis fins que es materialitzara la plaça definitiva, indiquen des de Compromís. Tot i que el passat divendres des de l'entorn de García advertien que la decisió no estava signada, segons va indicar el portaveu d'EUPV a Burjassot, José Camarillas, el document tenia data posada i signatura de l'alcalde. També es va afegir que "segurament no seria ell", referint-se a Leopoldo Bonías. Així, aquest dilluns, l'alcalde de Burjassot reconeixia que l'agent condemnat era la seua opció i que si venia era perquè "calia cobrir la plaça", va argumentar durant la seua reunió amb el seu soci de govern.

Malgrat conéixer l'historial de Bonías, l'alcalde de Burjassot no es va voler pronunciar aquest dilluns sobre els vincles amb l'extremadreta i la condemna que pesa sobre l'actual Intendent en tercer rang de l'Ajuntament de València, apunta Lluna Àrias. Això no obstant, la portaveu de Compromís afegeix que el procés selectiu continua i desconeix si Bonías compleix els requisits per a presentar-se.