Els turistes estrangers prefereixen els hotels als apartaments i els càmpings

El País Valencià ha superat per primera vegada la xifra de 8 milions de visitants estrangers. Fins a octubre, 8.066.220 turistes internacionals van passar uns dies al territori, xifra que suposa un 15,4% més respecte al mateix període de l'any passat, segons va anunciar aquest dijous el secretari autonòmic de la Agència Valenciana del Turisme (AVT), Francesc Colomer, i corroboren les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per mercats, el creixement és especialment destacable en el cas del mercat holandés (+50,3%) i el mercat nòrdic (+10,2%). Les estades dels visitants francesos creixen un 4,9% en termes interannuals mentre que el mercat del Regne Unit manté els resultats d'octubre del 2016 incrementant lleugerament les arribades un 0,7%.

L'augment de l'arribada de turistes és una bona notícia per a l'economia valenciana i, especialment, per al sector de l'allotjament, ja que la meitat dels visitants estrangers opten per passar les nits en algun tipus d'establiment registrat com són els hotels, els apartaments turístics, els albergs, els càmpings o les cases rurals.

L'opció preferida pels turistes internacionals per passar les nits durant les seues vacances al País Valencià són els hotels. Aquesta opció els ha costat entre 54 i 102 euros de mitja per dia, depenent del mes que hagen triat per a visitar-nos. En octubre, mes considerat ja de temporada baixa, han passat de mitjana 3,8 nits en hotels de territori. A l'agost n'han passat 4, xifra que demostra que l'època de l'any no influeix excessivament en la durada de les estades als hotels.

La segona opció més triada és la dels apartaments turístics, on es queden el 19% del total de visitants que trien un establiment registrat. Els preus en aquest cas també varien depenent del mes. Si bé és cert que són menys els que opten per aquesta opció, els que ho fan es queden més temps que als hotels. De mitjana, els visitants estrangers van passar 9 nits als apartaments turístics en agost i 7,9 a l'octubre.

Allotjar-se en càmpings és la tercera opció més triada pels visitants de fora de l'Estat, encara que molt per baix de la resta, ja que durant els 10 primers mesos de l'any han sigut només el 7%. Ara bé, els que ho han fet han passat quasi 15 dies de mitjana. Molt per darrere queden les cases rurals i els albergs on l'estada de turistes estrangers és notablement menor.

El responsable de Turisme va destacar que "aquesta enquesta sobre arribades de turistes internacionals constata l'increment de turistes estrangers no solament durant els mesos de temporada alta" i va afegir que "aquests resultats ens motiven a continuar treballant per a aconseguir la desestacionalització i la captació de nous mercats que poden suposar un increment de la despesa".

Les dades de l'enquesta Frontur mostren que els viatges per motiu d'oci i vacances han augmentat un 14,9% durant els primers deu mesos del 2017 pel que fa al mateix període del 2016. A més, el turisme de negocis evoluciona molt favorablement acumulant un increment en 2017 del 50,8%.

Respecte a les dades referents al passat mes d'octubre, l'enquesta Frontur mostra que el País Valencià va rebre un total de 811.296 turistes estrangers, un 6,6% més que en el mateix mes del 2016. Malgrat el creixement en aquest últim mes, la majoria dels turistes continuen optant per l'estiu per a visitar el territori, raó per la qual des de l'AVT s'insisteix en la necessitat de seguir treballant en el seu pla de desestacionalització presentat Colomer fa una setmana.