La Primitiva de Llíria guanya el Certamen Internacional de Bandes Vila d'Altea

L'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria ha guanyat la 44a edició de Certamen Internacional de Bandes Vila d'Altea, que s'ha celebrat aquest dissabte, 2 de desembre, al Palau Altea de la població de la Marina Baixa.

Juntament amb la formació bandística de Llíria han participat l'Assocació Musical Ciutat de Benicarló i la Unió Musical de Valladares de Vigo. Així, les tres bandes participants han interpretat com a obra obligada400 d'Andrés Valero-Castells, qui ha creat per a l'ocasió una obra que commemora els quatre segles de la Carta Pobla fundacional de la vila.

D'aquesta manera, la Banda Primitiva de Llíria, amb direcció de Javier Enguídanos, ha executat el pasdoble fora de concurs Enellugaricoviejo, de Pablo Sánchez Torrella: l'obra obligada, 400, de Valero-Castells, i com a lliure, Wine-DarkSea, de John Mackey, un programa que li ha valgut per a aconseguir 565 punts i, per tant, el primer premi d'aquesta 44a edició.

En segon lloc, amb 541,5 punts i per tant un primer premi, s'ha situat l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, amb direcció de Pablo Anglés Galindo, que ha interpretat el pasdoble Maria del Mar Anglés, composat pel mateix mestre titular. Després, els del Baix Maestrat han interpretat 400, de Valero-Castells, i com a obra lliure The Composer of Storms, del compositor de Llíria José Ignacio Blesa-Lull.

Finalment, la Unió Musical de Valladares de Vigo, amb direcció de José Iglesias Ramilo, ha obert la seua participació amb el pasdoble Puenteareas, de R. Soutullo, i com a obra obligada ha interpretat 400 de Valero-Castells, mentre que, com a lliure, els gallecs han apostat per Extreme Make-Over, de Johan de Meij, una interpretació amb què ha aconseguit 513 punts i, per tant, un primer premi.

El premi al millor solista ha estat per a Rubén de la Rosa Beltran, música de la Societat Musical de Benicarló.

Conclosa aquesta edició, per primera vegada, l'organització del Certamen d'Altea, la Societat Filharmònica Alteanense amb suport de les institucions valencianes, han anunciat que l'any 2018 el valencià Carlos Pellicer serà el compositor de l'obra obligada de la 45a edició.