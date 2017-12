Les famílies valencianes gastaran 791 euros de mitjana en Nadal

Les famílies valencianes destinaran 791 euros per a les despeses de les festes de Nadal i la majoria, el 67,6%, té previst destinar el mateix pressupost que l'any passat, segons ha informat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV), que ha apuntat que un 19,1 per cent gastarà més diners i un 13,3 per cent menys.

Aquestes són algunes de les conclusions de l'Enquesta sobre les Despeses Nadalenques realitzada per la UCCV amb l'objectiu de conéixer si ha variat la situació econòmica dels valencians pel que fa a l'any passat i quin és el pressupost de despeses que té previst destinar per a celebrar les pròximes festes nadalenques.

Segons aquesta enquesta, els valencians gasten una mitjana de 110 euros en loteria, en els sorteigs del dia 22 de desembre i del Xiquet, encara que el 80% d'aquest pressupost és per al primer, on hi ha una major participació i on es destinen més diners a comprar dècims o participacions.

Quasi tots els enquestats afirmen tenir un pressupost elaborat per a la celebració de dinars amb amics i familiars en la llar. Un 31,7% es gasta entre 100 i 200 euros; un 25,4% entre 200 i 300 euros, un 24,2% entre 50 i 100 euros i un 10% més de 300 euros. La resta de ciutadans té pressupostat menys de 50 euros. Per tant, de mitjana en menjars que se celebren a casa amb familiars destinen 198 euros.

Per als dinars i sopars d'amics i familiars en bars i restaurants, majoritàriament els enquestats tenen previst dedicar imports "bastant més inferiors", segons la UCCV, que assenyala que un 40,9% destinarà menys de 100 euros i un 18,2% no destinara cap euro. La mateixa tendència es manifesta quant al pressupost per a oci i eixides amb els amics, ja que un 60,5% destina menys de 100 euros a aquesta partida i un 10,6% no hi destina res. De mitjana es destinen 97 euros en menjar i sopars en restaurants i 88 euros en oci.

En la compra de regals és on més diners tenen previst gastar els ciutadans ja que un 58,5% declara destinar més de 200 euros a adquirir productes i articles i només un 3 per cent no compra cap regal. En canvi, quan s'ha preguntat pels joguets, un 30,2% declara que no en compra i un 33,4% es gasta de mitjana entre 50 i 100 euros.

Encara que se celebren les dues festivitats, majoritàriament es manté la tradició de donar els regals el dia de Reis. En regals és on més diners destinen les famílies valencianes, 245 euros de mitjana, i en joguets gasten 53 euros. Així mateix un 70,6% afirma que no farà un viatge i els que sí, es gastaran una mitjana d'uns 500€.