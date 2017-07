Mónica Oltra no va informar les Corts abans del viatge a Gaza "per seguretat"

La vicepresidenta del govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, no va informar abans del viatge que està realitzat aquesta setmana a Cisjordània i Gaza convidada per l'ONU "per motius de seguretat". Així ho explicat el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

L'anunci l'ha realitzat precisament després que el grup parlamentari popular haja anunciat aquest mateix divendres que demanarà explicacions a les Corts sobre el periple de la també portaveu de l'executiu valencià, que ha sigut criticat pels parlamentaris populars.

Alcaraz ha explicat que Oltra va rebre elpassat 24 de gener la invitació per a visitar Palestina per part de l'UNRUA, organisme de l'ONU que s'ocupa de l'administració dels camps de refugiats, per tal que la portaveu del govern valencià poguera conéixer les accions de cooperació de la Generalitat Valenciana a Palestina. Al mateix temps, ha afegit, Oltra va rebre un altre escrit en què li l'organisme agraia la "inestimable ajuda" del País Valencià.

El conseller ha explicat que la cooperació amb UNRUA és "antiga" i es remunta a temps de l'anterior executiu del PP, si bé, ha puntualizat, "ara tenim una sèrie d'actuacions als camps de refugiats i adreçades a la població infantil". També ha indicat que va ser el passat 8 de juny quan es va notificar a les Corts valencianes la "impossibilitat" de la vicepresidenta d'acudir al ple de les Corts i que "no es van donar detalls per motius de seguretat per recomanació d'UNRUA".

Alcaraz ha detallat, a més, que l'agenda de Mónica Oltra durant el seu periple a Orient Mitjà és "molt completa" i inclou un dia d'arribada, un de tornada i la visita a Cisjordània i Gaza, on, ha destacat, "és molt difícil entrar pels permisos que atorga l'estat d'Israel". A més a més, Alcaraz, que hui ha estat l'encarregat de suplir Oltra en la seua setmanal compareixença per a informar dels acords del govern valencià, ha dit que l'objectiu del viatge de la portaveu és, principalment, "apreciar i veure l'estat de la cooperació valenciana" i visitar in situ els llocs, per la qual cosa "no caldrien més explicacions", ha asseverat.

En qualsevol cas, el portaveu ha anunciat que, a la seua tornada, Oltra informarà sobre el periple a les Corts "com sempre s'ha fet amb tots els viatges" que ha realitzat.

Manuel Alcaraz ha destacat que els viatges de membres de l'executiu valencià han sigut una tònica "normal" en anteriors legislatures, si bé "no a llocs amb intensitat humanitària", com és el cas de la visita de la vicepresidenta de l'executiu als camps de refugiats. Per últim, el conseller, que hui ha actuat com a portaveu de l'executiu, ha posat sobre la taula que Oltra, en dos anys, "només ha faltat a dos plens" i ha explicat que, quan es critica que estarà 14 setmanes sense comparéixer davant les Corts, "cal tindre en compte que hi ha vacances pel mig"