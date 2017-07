Marzà: "No pot ser que es concerte tot el que es demane si no és necessari: els diners públics són sagrats"

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha defensat que "no es pot concertar tot el que es demana si no és necessari perquè els diners públics són sagrats i han de gestionar-se bé". El titular d'Educació ha realitzat aquestes manifestacions a Elda (Vinalopó Mitjà) en ser preguntat per la decisió del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) d'admetre els recursos interposats per dos centres privats –La Purísima de València i Domus de Godella– i atorgar-los cautelarment el concert de les unitats de primer de Batxillerat mentre es resol el fons del recurs contenciós administratiu.

El tribunal, tot i admetre els recursos dels dos centres catòlics, exigeix el pagament de l'import del finançament públic que reba de l'administració en concepte del concert educatiu i s'estima que siga per dos anys, que és la durada previsible del procés judicial.

Sobre aquest tema, Marzà –que ha recordat que recorreran al Suprem la decisió– ha subratllat que el seu departament "no ha eliminat cap concert" sinó que, després de la seua finalització, es va obrir un període per a la renovació, que s'ha concedit en el 86 per cent de les sol·licituds "perquè feia falta en no ser suficient l'oferta pública". "El que no pot ser és concertar tot el que es demana si no és necessari perquè els diners públics són sagrats i han de gestionar-se bé", ha resolt.

A més, ha fet notar que el tribunal "no ha dit que tinguen raó; el que ha dit és que cal estudiar el cas, i els centres hauran de respondre amb més de mig milió d'euros cadascun". L'administració, ha apuntat, està "a l'espera perquè aquesta mesura es faça efectiva i és el centre el que ha de fer el tràmit si disposa d'aquests diners", ha asseverat.