Ximo Puig guanya la partida de les primàries a Sánchez i reforça el seu lideratge en el PSPV

La seu socialista del carrer de Blanqueries va viure aquest diumenge una nova nit electoral amb sabor a victòria. La segona en dos anys, la qual cosa suposa un fet extraordinari en les últimes dècades. La diferència entre la d'ahir i la de la nit del 25 de maig de 2015 és que anit el PSPV no celebrava una victòria que el portaria a governar el país, sinó una victòria contra l'actual direcció del PSOE.

I és que en les primàries que els socialistes valencians van celebrar aquest diumenge s'enfrontaven no només dos candidats –Ximo Puig i Rafa García–, sinó també dues formes d'entendre el partit. Fins i tot, dos partits i, finalment, es va imposar el PSPV. Ximo Puig va guanyar de manera còmoda al candidat ungit per Pedro Sánchez hores després d'imposar-se en les primàries federals el passat mes de juny a Susana Díaz.

Puig va revalidar el seu càrrec de secretari general del PSPV amb el suport del 56,7% dels vots (7.447) enfront del 42,3% dels suports (5.557 vots) aconseguits per l'alcalde de Burjassot, Rafa García. D'aquesta manera, el també president de la Generalitat Valenciana ocuparà el lideratge dels socialistes durant els pròxims quatre anys. La seua executiva eixirà del pròxim congrés, que se celebrarà els dies 28, 29 i 30 de juliol a Elx.

Dos processos

La victòria de Ximo Puig ha demostrat la dualitat del vot de la militància del PSPV-PSOE respecte als dos processos de primàries celebrats en les darreres setmanes. Si la victòria de Sánchez en les primàries federals feia pensar al nou secretari general en la possibilitat de destronar el baró del PSPV i pagar-li així que fóra una de les persones que, amb la seua dimissió, van propiciar la del l'exsecretari general del PSOE l'octubre passat, la realitat ha demostrat que el militant valencià ha anteposat el govern de la Generalitat abans que qualsevol altre enfrontament intern.

La possibilitat de posar en risc el Govern del Botànic ha sigut un factor clau en aquesta campanya. Després de 20 anys en l'oposició, la possibilitat que una derrota de Puig debilitara el govern de la Generalitat ha fet que en aquest procés molts dels que setmanes abans van donar el seu vot a Sánchez hagen optat ara per Puig.

En aquest sentit, Ximo Puig va assenyalar en el seu discurs posterior a la seua victòria aquest fet: "Els militants socialistes han demostrat en aquestes primàries una extraordinària maduresa per a separar els processos [el federal i el nacional] i apostar pel nostre projecte; un projecte federalista, valencianista i d'esquerres".

Puig va evitar entrar en el seu discurs de celebració en cap disputa ni amb Rafa García ni tampoc amb Pedro Sánchez, tot i que els 'sanchistes' van portar en algun moment la campanya al fang amb missatges que directament atacaven la persona de Ximo Puig. Amb tot, el reelegit líder del PSPV sí que va tindre un recordatori vetlat per a Sánchez –amb qui va parlar després de conéixer-se els resultats– quan es va mostrar molt "satisfet" per haver sumat el 56% dels suports, "una xifra que no es va aconseguir en les primàries federals", va dir Puig.

Malgrat el subtil dard de Puig a Sánchez, el secretari general del PSPV va explicar en roda de premsa que moments abans de la seua compareixença va mantindre una conversa "molt amable" amb el líder socialista Pedro Sánchez que "obrirà altres converses futures". Tot i la distància que separa ambdós líders, la militància ha volgut que ara es vegen obligats a obrir un nou temps de diàleg.

Sobre el seu rival en les primàries, Puig va posar de manifest que "sempre" ha pensat "que s'ha d'integrar el màxim possible" i, en aquest sentit i de cara al congrés nacional, va assenyalar que "hi ha idees de l'altra candidatura assumibles i que poden participar en el procés de renovació" del partit. També va apuntar que va rebre les felicitacions del secretari d'Organització del PSOE i fidel defensor de Sánchez al País Valencià, José Luis Ábalos.

Un partit "dels millors"

Per la seua banda, Rafa García, va valorar el fet que la seua candidatura obtinguera poc més del 40% dels sufragis alhora que va destacar "la il·lusió" i l''intens debat" generat a les agrupacions, per la qual cosa, va remarcar, se sent "orgullós". Pel que fa a la "baixa" participació en la jornada, segons l'opinió de García, l'alcalde de Burjassot la va atribuir al fet que ens trobem en període estival.

El candidat a la Secretaria General Rafa García va mostrar la seua voluntat de treballar des de la lleialtat passades les primàries, alhora que va demanar que en el congrés de finals de mes "s'integren propostes i resolucions", atès que la seua candidatura també ha obtingut "un ampli suport", i que la nova executiva estiga formada "pels millors".

A partir d'ara, va dir, cal treballar de cara al conclave d'Elx perquè isquen "resolucions potents i els millors per a dirigir el partit", d'esquerres, valentes i que "la gent es veja identificada" amb el nou projecte del PSPV. No es tracta, ha dit, d'una qüestió d'integració o no, sinó que "els millors estiguen". Segons va recalcar, "una part de la militància vol que aquest partit canvie, vol participar en els processos d'elecció" i el congrés "ha de connectar i fer partícip la militància de les resolucions".

Sobre si el resultat de les primàries del PSPV suposaven una derrota del secretari general Pedro Sánchez, el candidat Rafa García va negar aquest extrem i va assegurar que Puig "serà el secretari general dels socialistes valencians, de tots els socialistes" mentre continua en la seua faceta de president de la Generalitat.