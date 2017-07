El TSJ ordena retornar el concert educatiu tambÃ© al ColÂ·legi El Pilar

El Tribunal Superior de Justícia valencià ha ordenat a la Conselleria d'Educació que retorne el concert educatiu de Batxillerat al Col·legi el Pilar de València que el departament de Marzà havia suprimit amb la seua resolució per al pròxim curs, segons informa el tribunal valencià al seu compte de Twitter. El TSJ adverteix que el centre haurà de pagar la fiança pel manteniment del concert l'import de la qual pot ser consultada en la Llei de pressupostos.

El tribunal respon així a les peticions de la Companyia de la Maria-Marianista i de l'Associació de Pares d'Alumnes el Col·legi del Pilar, que van sol·licitar aquesta mesura cautelar davant la decisió autonòmica de suprimir el concert d'una unitat de Batxillerat del centre.

La sala va desestimar inicialment el manteniment cautelar del concert perquè va considerar que el centre no havia acreditat prou la necessitat de la mesura. El col·legi va recórrer contra la decisió del TSJ i va aportar les dades dels alumnes afectats per la supressió de la unitat, motiu pel qual, finalment, l'alt tribunal valencià ha determinat suspendre provisionalment l'extinció del concert.

El Col·legi El Pilar és el sisé centre que recupera el seu concert educatiu després de recórrer a la via judicial. El TSJ ja ha donat la raó als centres La Puríssima Germanes Franciscanes d'Alzira, el Colegio Saint Patrick School, l'Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (la Salle d'Alcoi), Centre Integrat Puríssimes Franciscanes i el Col·legi Domus de Godella.

Això no obstant, aquest últim centre escolar ha remés una comunicació escrita als pares en què els informa que no pot assumir l'aval sol·licitat perquè s'execute la mesura cautelar i recuperar el concert de Batxillerat. El TSJ va exigir com a caució l'import pecuniari del finançament públic que hauria de rebre de l'administració en concepte del concert i que es calcula que siga per dos anys, que és la duració previsible del procés judicial. En el cas del Col·legi Domus, la Conselleria d'Educació va informar que la quantitat ascendia a més de 545.000 euros, una xifra que la direcció del centre considera que no pot assumir.