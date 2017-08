Parc Sagunt incrementa un 6% el preu del sòl i adjudica dues parcel·les a Inmo-Arnedo i Jofeme

El consell d'administració de Parc Sagunt, reunit aquest dimecres, ha aprovat el nou plec de condicions que regirà la contractació per a la comercialització de les últimes parcel·les del parc empresarial i que, després de la taxació realitzada, inclou un increment del preu del sòl de quasi un 6%. Així mateix, ha adjudicat dues parcel·les a Inmo-Arnedo i Jofeme.

El passat 29 de juliol va finalitzar el període d'adjudicació directa de parcel·les del Parc Empresarial de Sagunt, de manera que, en l'actualitat, només queden disponibles per a la seua comercialització 20 parcel·les, que suposen menys del 20% de la superfície total del parc, 1.862.451 metres quadrats, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"La publicació d'aquest nou plec confirma la consolidació de Parc Sagunt com a centre logístic de referència de la Comunitat Valenciana i de tot l'Arc Mediterrani", ha destacat la secretària autonòmica de Model Econòmic i presidenta de Parc Sagunt, María José Mira, per a qui la gestió del parc empresarial "és l'exemple perfecte de l'aposta que està realitzant aquest Consell pel sòl industrial a la Comunitat Valenciana".

Així mateix, el Consell d'Administració ha aprovat l'adjudicació de dues noves parcel·les d'aquest parc empresarial. Una d'elles, de 31.339 metres quadrats, s'ha adjudicat a una empresa del sector immobiliari, Inmo-Arnedo SL; l'altra, de 6.500 metres quadrats, s'ha adjudicat a una empresa de solucions integrals per a venda i dispensació automatitzada, Jofeme SA.

També s'ha aprovat una transmissió dels drets de l'adjudicatària Vostok SL a l'empresa Gourmet Potato SL que, en el moment de l'adjudicació, es trobava en tràmits de constitució. Ambdues empreses operen en el sector agroalimentari.

Reactivar Parc Sagunt

María José Mira ha explicat que, a la seua arribada al Consell, es van trobar amb un projecte "en situació de concurs, amb nombroses pèrdues, amb mesos de retards en l'abonament de nòmines i factures i que generava una gran inseguretat per a qualsevol potencial inversor". I ha remarcat que, "ara, amb el treball i l'esforç invertit, la situació ha fet un gir de 180 graus".

Una de les empreses que recentment ha decidit apostar per aquest parc empresarial és la multinacional nord-americana Crown Holdings, així com Mercadona, Vostok o Intel, que han comprat cinc parcel·les de Parc Sagunt.

"Per a nosaltres, Parc Sagunt és una prioritat. Els anteriors representants no van aconseguir estar a l'altura", ha indicat la secretària autonòmica, qui ha subratllat que el Govern estatal ha de "centrar-se" en les competències que li són pròpies, com ara el Corredor Mediterrani o la reforma del model de finançament.

"Després de 8 anys paralitzat, Parc Sagunt ha tornat a reactivar-se. El delegat del Govern ha de ser conscient que el Consell actual continuarà apostant per Parc Sagunt", ha destacat Mira. A banda d'aquesta reactivació, el Consell impulsarà enguany Parc Sagunt II, tal com es va avançar en juny.