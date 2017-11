Mèxic descobreix Enric Valor a través de l'opera 'La mare dels peixos'

Mèxic va descobrir el passat dilluns un dels narradors valencians més importants del segle XX de la mà de l'òpera composta pel professor de la Universitat Politècnica de València Jorge Sastre i el professor de la Carnegie Mellon de Pittsburgh i que utilitza el sistema valencià de creació musical col·laboratiu, Soundcool. El nombrós públic que va acudir a la preestrena de La mare dels peixos al campus de l'Institut Tecnològic d'Estudis Superiors Monterrey a la ciutat mexicana de Puebla va poder gaudir de la representació de l'òpera amb text d'una de les rondalles recollides pel gramàtic de Castalla a la població de Bèlgida (la Vall d'Albaida).

L'òpera, que va ser estrenada al Palau de les Arts en desembre del 2016, es va preestrenar al país centreamericà dins de la Fira Internacional del Llibre que organitza la universitat mexicana. Va estar dirigida pel degà de la facultat del campus Puebla, Salvador Barrera. L'expectació per veure el primer acte de La mare dels peixos va atraure la premsa mexicana. "Ha estat tot un èxit i la història els ha encantat", apunta a Diari La Veu el compositor i creador de Soundcool, Jorge Sastre, fins el punt que la universitat ja treballa per a fer l'estrena completa el 2018 a Puebla tot coincidint amb el 15 aniversari del campus. Seguidament, s'iniciarà una gira pels campus més importants del país per a fer donar a conèixer l'òpera basada en la rondalla d'Enric Valor.

Davant la bona acollida que ha tingut la versió en anglés de l'òpera –la versió original és en valencià amb adaptació d'Aurora Clari– el tàndem format per Sastre i Dannenberg està treballant per a portar l'obra als Estats Units.

La tradició oral valenciana "a la mexicana"

Jorge Sastre va coincidir amb el degà de l'ITES Monterrey a la Carnegie Mellon a Pitssburgh on li va mostrar el projecte que es va estrenar a Les Arts i on van estar implicats cantants professionals i l'Ensemble Col·lengo amb direcció de Pere Vicalet i alumnes de l'IES Arabista Ribera i el CEIP 9 d'Octubre d'Alcàsser. Les videoprojeccions que ajuden a contar la narració, junt als personatges que assumeixen els cantants, recreen els espais valencians per on transcorre la rondalla.

El professor de la UPV, que atén aquest diari des de Mèxic on farà els propers dies diverses conferències sobre el sistema Soundcool, explica que l'òpera ja s'havia estrenat a Itàlia i aleshores la història es va adaptar al context italià. La intenció en aquesta ocasió era combinar l'audiovisual mexicà amb la videoprojecció creada per Stefano Scarani i Julia Chiner per a l'estrena valenciana però "no va ser possible", per tant, es va decidir que, seguint el mateix procés que sofreix la divulgació per tradició oral, on les històries i melodies pateixen transformacions al llarg dels anys pel recorregut boca a boca, la versió seria també "a la mexicana". "Ja que és un conte de tradició oral, què hauria passat si un membre del Tecnològic de Monterrey haguera escoltat la rondalla i l'haguera portat a la seua terra?", explica Sastre. Així, "ells han decidit utilitzar el caragol prehispànic com a crida a la dansa o casetes mexicanes".

Aquesta preestrena a Mèxic de la versió de l'òpera La mare dels peixos en anglés coincideix amb l'inici d'una nova edició de les rondalles d'Enric Valor, que s'estan traduïnt per primera vegada a la llengua de Shakespeare.