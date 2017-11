'Una nova EUPV' recorda que les decisions preses per David Rodríguez i la seua comissió executiva "no són legítimes"

Els militants del corrent 'Una nova EUPV' han recordat hui, en una nota emesa arran d'una reunió celebrada a Alacant, que després de la celebració del Consell Polític Nacional del passat 28 d'octubre, on es va votar majoritàriament la dimissió de David Rodríguez com a coordinador d'EUPV, "ni ell ni la seua comissió executiva poden seguir exercint com a tal". També destaquen que en aquella mateixa reunió "es va votar majoritàriament la dimissió de la diputada provincial d'Alacant" i que, per tant, "Raquel Pérez hauria d'haver presentat la seua renúncia".

El corrent d'EUPV avisa que, com a conseqüència d'aquestes votacions, "cap de les decisions preses a partir d'aquesta data per David Rodríguez o per la seua comissió executiva són legítimes al si de la nostra organització" i que l'únic òrgan de direcció política vàlid és el Consell Polític Nacional i que a ell li correspon la convocatòria, si escau, d'una Assemblea Nacional del País Valencià mitjançant un acord polític dels seus membres.

Per això, indiquen que la convocatòria d'un Consell Polític Nacional per al divendres 15 de desembre és nul·la i que la propera convocatòria que s'acorde haurà de complir la resolució de la Comissió de Garanties i Control d'IU Federal, que obliga a recompondre el CPN d'acord a un nou repartiment de representació comarcal.

El coordinador de la formació, David Rodríguez, va assistir el passat mes de novembre del 2016 al funeral de Fidel Castro a l'Havana gràcies als fons públics que la Diputació d'Alacant assigna al seu grup polític per a les despeses de funcionament. Aquest seria el motiu pel qual el màxim òrgan de direcció de la formació d'esquerres va decidir retirar la seua confiança a ell i a la diputada per Alacant Raquel Pérez.