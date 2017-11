La manifestació de la dreta anticatalana desfila contra els "països inventats"

Milers de persones han recorregut aquest dissabte el centre de València en una marxa contra el nacionalisme catalanista per a dir "No als països inventats" i reivindicar una "terra valenciana, mai catalana", segons informa Europa Press. Lemes com "Puigdemont, a presó" i una gran bandera d'Espanya han protagonitzat la protesta, que ha transcorregut sense incidents.

La manifestació estava convocada per la Federació Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de València i ha partit de la plaça d'Espanya vora les 11.30 hores entre banderes d'Espanya i senyeres i encapçalada per un autobús de l'organització amb el missatge 'Som valencians!, ¡Somos españoles!, ¡No a los países catalanes!'. Aquest mateix lema és el que es llegia a la pancarta que liderava la concentració, que portaven el president de la Federació, Juan García Santandreu, i la exdirectiva de VOX Cristina Seguí, juntament amb altres representants de diferents col·lectius.

Els participants han corejat consignes com "Puigdemont, a presó", "Joan Ribó, dimissió", "Som valencians, mai catalans" o "Valencia unida jamás será vencida". A més, els manifestants han mostrat pancartes en les quals es podia llegir "Sense justícia no hi ha llibertat", "Sempre Regne de València" o "Defenem València, units som més forts", entre altres missatges. Entre els participants s'hi trobava Luis Santamaría, conseller de Governació i Justícia de juny del 2014 a juny del 2015 i actualment diputat a les Corts Valencianes pel Grup Parlamentari Popular, que al seu compte de Twitter ha expressat que estava allà "per principi i per conviccions". Com ell, hi era el també diputat popular Vicente Betoret, que ha destacat la seua participació "a títol personal" en la manifestació de "la ciutadania valenciana contra el pancatalanisme".

El president de la Coordinadora, Juan García Santandreu, ha explicat que "hem vingut a defensar la nostra identitat, la nostra legalitat i els signes que ens identifiquen, les nostres tradicions i la nostra forma de ser valencians", abans de "donar un colp sobre la taula i enviar un missatge a les institucions públiques perquè recorden que amb el poble valencià i amb la seua identitat no es pot negociar". Santandreu ha reclamat a les institucions que defensen a la societat valenciana "davant les agressions del nacionalisme català i catalanista, que pretén fer de la Comunitat una part dels seus falsos països catalans". En la mateixa línia, ha lamentat que aquest nacionalisme "està adoctrinant els fills en les escoles per a crear una base social que vote en el futur aqueixa mentida que són els països catalans".

Així mateix, ha demanat als ciutadans que "a partir d'ara estiguen totalment mobilitzats, que en qualsevol moment aquesta manifestació cal tornar-la a repetir, com ho estan fent constantment els catalans, defensant la seua identitat espanyola en el context de Catalunya". "Nosaltres hem de defensar la nostra identitat valenciana i espanyola en el context de la nostra Comunitat, perquè no volem que la nostra llengua valenciana siga suplantada pel català, no volem perdre la nostra llengua castellana, que són els dos elements bàsics de la nostra cultura", ha conclós.